Столиця

Київ на аварійному режимі: чи буде тепло у квартирах до березня

Київ та область залишаються найскладнішими регіонами в енергосистемі України. Минулий тиждень (19–25 січня) через морози виявився критичним: споживання електроенергії зросло на 7 ГВт*год, що становить майже половину загальноукраїнського попиту. Власної генерації та імпорту (2,3 ГВт*год) не вистачило, через що вводилися масові обмеження до 7 черг одночасно.

Про ситуацію в столичній енергосистемі та перспективи відновлення розповів Станіслав Ігнатьєв, голова Ради української асоціації відновлюваної енергетики.

Залежність від однієї станції та удари ворога

Головна проблема столичного регіону — критична залежність від зовнішнього джерела. 75–80% енергопостачання Києва та області забезпечує Рівненська АЕС. Ворог прицільно б'є по логістичних ланцюгах, намагаючись відрізати область від атомної енергії через атаки на розподільчі мережі.

Водночас локальна теплогенерація — ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 — перебуває під постійним вогнем та в стані тривалих ремонтів.

Коли чекати на відновлення теплогенерації?

Відновлення київських ТЕЦ — це гра в довгу. Попри зусилля енергетиків, швидких результатів не буде:

  • Терміни: Повноцінні результати ремонтів споживачі відчують лише у наступному опалювальному сезоні.

  • Чому так довго: Парові котли та турбіни — це унікальне обладнання, що виготовляється місяцями. Навіть доставка трансформатора з Європи займає до 4 місяців.

  • Прогноз до весни: До березня 2025 року відновлення повних обсягів генерації на столичних ТЕЦ є неможливим.

Що буде з теплом у квартирах зараз?

Наразі місто перейшло на аварійні схеми. Тепло в оселях киян буде, проте не в повному обсязі:

  1. Подача теплоносія здійснюється з обмеженнями.

  2. Температурний режим та тиск у системах будуть нижчими за нормативи минулих років.

«Треба звикнути жити в країні генераторів», — резюмував Ігнатьєв.

За оцінками експерта, дефіцит в українській енергосистемі зберігатиметься протягом найближчих 3–5 років. Наразі стан системи важкий, але контрольований, проте киянам варто готуватися до тривалого періоду обмежень.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївТЕЦ-6Рівненська АЕСТЕЦ-5дефіцит електроенергії
Популярнi статтi