У Кремлі не збираються публічно обговорювати документи щодо врегулювання війни

Росія вважає, що переговори щодо врегулювання війни в Україні мають тривати у закритому режимі, тому не обговорює конкретні документи. Про це заявив речник диктатора Росії Дмитро Пєсков.

Таким чином Пєсков прокоментував твердження Києва, що "мирних договорів" буде два.

Він підтвердив, що переговори в Абу-Дабі (ОАЕ) щодо України продовжаться 1 лютого 2026 року.

Пєсков назвав "чутливими та дуже складними переговори" щодо України в Еміратах. Делегація РФ на переговорах регулярно отримує вказівки від Путіна, додав він.