У Мексиці знайдено недоторкану 1400-річну гробницю сапотеків (Фото)

У штаті Оахака на півдні Мексики було виявлено 1400-річну гробницю сапотеків, яка перебуває у винятковому стані . За словами президента Мексики Клаудії Шейнбаум, якість оздоблення, його чудова збереженість та нова інформація, яку вона надає про ритуали сапотеків, соціальну ієрархію та культ предків, роблять гробницю «найважливішим археологічним відкриттям останнього десятиліття в Мексиці».

Археологи Національного інституту антропології та історії (INAH) виявили гробницю в муніципалітеті Сан-Пабло-Уїцо в центральній частині Оахаки, розслідуючи анонімну скаргу на мародерство, подану в 2025 році. Вона містить рельєфи, картини та фрески із зображенням мотивів, що символізують смерть і владу в культурі сапотеків.

Над входом до гробниці знаходиться великий рельєф сови, символу ночі, влади та смерті. Гачкувата верхня щелепа її дзьоба вигинається вниз над червоним, пофарбованим у штукатурку обличчям сапотекського володаря, який щиро висловлює свої зуби. Археологи вважають, що обличчя могло належати предку, якому була присвячена гробниця. Вхід оточений двома великими косяками, на кожному з яких вирізьблено жіночу та чоловічу фігури в головних уборах, що тримають артефакти в обох руках. Вони можуть бути охоронцями гробниці.

Усередині гробниці знаходиться передпокій з дверима, що ведуть до похоронної камери. Фриз над перемичкою виготовлений з різних каменів, на яких вигравірувані календарні імена. Ще одна пара монументальних одвірків з майстерним різьбленням та фігурами охоронців оточує дверний отвір під перемичкою. Стіни похоронної камери вкриті поліхромним розписом, що зображує процесію людей, які несуть мішки з копалом (деревною смолою, що використовується як ладан) до входу. Він розписаний охрою, білим, зеленим, червоним та синім пігментами.