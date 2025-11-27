Кабмін затвердив новий Державний стандарт дошкільної освіти: що зміниться для дітей та педагогів

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні затвердив Державний стандарт дошкільної освіти. Це рішення є виконанням вимог Закону України "Про дошкільну освіту".

Документ, розроблений науковцями та практиками, має на меті визначити зміст дошкільної освіти, сформувати спільну рамку для роботи закладів дошкільної освіти (ЗДО) та чітко окреслити, які результати навчання й ключові компетентності має набути дитина до завершення дошкільної освіти. Стандарт слугуватиме головним орієнтиром для розробників освітніх програм і визначатиме цільові результати для педагогів.

В основу нового Стандарту покладено такі принципи:

гарантія академічної, організаційної та кадрової автономії закладу;

академічна свобода педагога;

право вибору з різноманіття освітніх програм;

урахування можливостей і потреб кожної дитини під час реалізації освітнього процесу.

Документ набуде чинності з 1 вересня 2027 року. Перед цим, протягом наступних пів року, Державна служба якості освіти України проведе валідацію стандарту в закладах дошкільної освіти. Метою валідації є переконатися, що очікувані результати підтверджуються досвідом педагогів з усієї країни, а сам стандарт є зрозумілим і практичним для них. За потреби до документа можуть бути внесені коригування.

Після валідації розробники освітніх програм матимуть рік для адаптації своїх програм до нового стандарту, щоб забезпечити кожній дитині — незалежно від умов чи місця проживання — однакові можливості для здобуття якісної дошкільної освіти.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка стосується спрощеного ведення шкільної документації, пов’язаної з обліком дітей дошкільного та шкільного віку.

