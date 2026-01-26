Ворог завдав ракетного удару по Харкову, є постраждалі

Російська окупаційна армія 26 січня завдала ракетного удару по Харкову, а також атакувала місто дронами. У зв'язку з обстрілами є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"По Харкову завдано ракетний удар. Наслідки уточнюємо", — написав він.

За його словами, по Індустріальному району зафіксовано удар дронами, там є постраждалі. Є інформація про ураження житлових багатоповерхових будинків та школи, пошкоджень зазнав дитячий садок.

За інформацією голови обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, за попередньою інформацією, внаслідок удару в Харкові одна людина постраждала, однак згодом оновив дані щодо поранених.

"Ще одна людина потребує допомоги лікарів. Наразі кількість постраждалих в Харкові зросла до двох", — додав керівник ОВА.