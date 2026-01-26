У Росії різко зросла кількість тривалих затримок авіарейсів у 2025 році

У 2025 році в Росії кількість авіарейсів, затриманих щонайменше на три години, збільшилася удвічі порівняно з попереднім роком. Про це свідчать розрахунки компанії «АльфаСтрахування», оприлюднені російським виданням «Комерсант».

За даними газети, близько 4,5 мільйона пасажирів із 30,5 тисяч рейсів чекали на виліт понад три години. Із них приблизно три мільйони затрималися в аеропортах більш ніж на чотири години. У цю статистику не включені рейси, які були повністю скасовані.

Загалом, за підрахунками страхової компанії, у 2025 році в Росії кожен восьмий рейс затримувався щонайменше на годину. Водночас частка рейсів, що відправлялися за розкладом із відхиленням до 15 хвилин, за рік скоротилася з 71% до 59%.

Головною причиною затримок видання називає обмеження роботи аеропортів через загрозу атак безпілотників. Представники авіакомпаній зазначають, що стримати ще більше зростання тривалости затримок допомогло запровадження практики часткових, а не повних обмежень повітряного простору.

У таких випадках аеропорти дозволяють зліт і посадку літаків за визначеними безпечними маршрутами. Один зі співрозмовників видання зауважив, що у найбільших аеропортах суттєво посилили ручне управління та мікроменеджмент для оперативного розв’язання черг із літаків і пасажирів, тоді як у низці регіональних аеропортів таких можливостей бракує.

«АльфаСтрахування» відстежує регулярні та чартерні рейси 30 російських і понад 60 іноземних авіакомпаній, на які припадає близько 97% усього пасажиропотоку в Росії.