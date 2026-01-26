﻿
Свiт

Росія розпочала виведення військ із Сирії: подробиці

Російська Федерація розпочала процес виведення свого військового контингенту з території Сирії. За повідомленням видання K24, російські солдати вже залишають одну з ключових точок дислокації — базу на території аеропорту Камишли, що на північному сході країни.

Евакуація техніки та авіації

За даними очевидців та журналістів, процес має масштабний характер. Наразі на базі зафіксовано активну підготовку до транспортування озброєння:

  • Авіація: Вертольоти та винищувачі готують до перекидання.

  • Логістика: Військова техніка завантажується на важкі вантажні літаки.

  • Особовий склад: Військові пакують обладнання та звільняють приміщення аеропорту.

Аеропорт Камишли тривалий час використовувався Росією як стратегічний вузол для контролю регіону та підтримки операцій у координації з режимом Асада. Раптовий відхід військ може суттєво змінити баланс сил у цій частині Сирії.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СиріяРФвивід військКамишли
