В ОАЕ відбулася перша розмова між українською та російською делегаціями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ще зарано робити будь-які висновки щодо результатів тристоронніх переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі. За його словами, перша розмова між делегаціями вже відбулася, і українські переговорники мають отримати хоча б частину відповідей від російської сторони.

«Сьогодні багато завдань, у тому числі в нашої дипломатичної команди. Майже щогодини доповідають мені українські представники… Важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічей», — сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави підкреслив, що українські позиції залишаються чіткими, а головне для завершення війни — щоб Росія була готова до цього кроку. «Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, — щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося», — додав президент.

Зеленський також уточнив склад української делегації: керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. До наступного дня переговорів до них приєднаються начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та представник ГУР Скібіцький.

За інформацією Офісу президента, точного часу початку перемовин немає — частина команди вже на місці і може проводити неформальні консультації. ЗМІ повідомляють, що переговори стартували близько 11:30 за місцевим часом, але в офісі уточнили, що це ще не означає офіційний початок зустрічі. Очікується, що переговори триватимуть два дні, а ключове питання — майбутнє Донбасу.