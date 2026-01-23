В Абу-Дабі почалися тристоронні переговори України, США та Росії про мир

Міністерство закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів повідомило про початок дводенних тристоронніх переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами Америки в Абу-Дабі. Зустріч триватиме в п’ятницю та суботу.

Як зазначено в пресрелізі відомства, міністр закордонних справ ОАЕ Шейх Абдулла бін Заїд Аль Нагаян привітав проведення переговорів і висловив сподівання, що ці обговорення сприятимуть завершенню війни та стабілізації ситуації в регіоні.

Українську делегацію на переговорах очолює керівник Офісу президента Кирило Буданов. До складу також увійшли його перший заступник Сергій Кислиця, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Зі свого боку, американську делегацію очолюють високопосадовці Держдепартаменту та Пентагону, а російську сторону представляють члени МЗС РФ та військово-політичного керівництва.

За повідомленнями українських ЗМІ, на порядку денному переговорів — ключові пункти «мирного плану», включно з припиненням бойових дій, гарантіями безпеки та гуманітарними питаннями. Водночас, джерела наголошують, що попередні підготовчі консультації тривали кілька тижнів, і Україна наполягає на безпекових гарантіях та відновленні територіальної цілісності.

«Ми розраховуємо, що ця платформа дозволить Україні, США та ОАЕ обговорити конкретні кроки для завершення війни та підтримки безпеки в Європі», — зазначають в українській делегації.