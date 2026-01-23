СБУ оприлюднила зізнання російського військового у розстрілі дев’ятьох полонених (Відео)

Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу та отримала свідчення військовослужбовця Збройних сил РФ, який разом зі спільником розстріляв дев’ятьох українських військовополонених під час боїв у Курській області.

У п’ятницю СБУ оприлюднила в телеграм-каналі відео допиту затриманого. На записі він розповідає, що після захоплення в полон дев’яти бійців ЗСУ звернувся до свого безпосереднього командира за вказівками. За його словами, командир наказав ввести полонених в оману, пообіцявши обмін, але насправді розстріляти їх.

Як встановило слідство, воєнний злочин скоїв військовослужбовець 155-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту РФ Сергій Скобєлєв. За даними СБУ, у жовтні 2024 року він, як командир штурмової групи окупантів, отримав наказ атакувати позиції Сил оборони України на території Курської області.

Під час бою російські військові зненацька захопили одну з груп українських захисників і взяли в полон дев’ятьох військовослужбовців. Полонених змусили роздягнутися та лягти на землю, пообіцявши згодом обміняти їх, щоб уникнути опору.

Втім, за наказом командира Скобєлєв разом зі спільником розстріляв усіх полонених з табельної зброї. Після цього штурмова група зібрала особисті речі загиблих, зокрема мобільні телефони та рації, і продовжила бойові дії.

Через тиждень після скоєного Скобєлєв потрапив у полон до Сил оборони України. Спочатку він заперечував свою причетність до злочину, однак зібрані співробітниками СБУ докази змусили його зізнатися.

У спецслужбі наголосили, що розстріл військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції та інших норм міжнародного гуманітарного права. Російському військовослужбовцю готують повідомлення про підозру.