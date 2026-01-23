﻿
Полiтика

Українці змушені жити без опалення у 20-градусний мороз, - Трамп

Українці змушені жити без опалення у 20-градусний мороз, - Трамп

Як повідомив президент США Дональд Трамп, це дуже сильний холод, іноді навіть суворіший, ніж у Канаді, і водночас люди залишаються без тепла.

"Я поцікавився, як їм це вдається. Зеленський пояснив це мені. Це досить дивно, що вони роблять, щоб жити. Так жити не можна", - зазначив Трамп.

Він останнім часом мав чимало позитивних зустрічей із Зеленським, проте вони не дали конкретних результатів. Він заявив, що і українська, і російська сторони зацікавлені у досягненні домовленостей.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАУкраїнавійнаТрамп
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Удар по альянсу: дії Трампа загрожують стабільності НАТО
Головне 23.01.2026 09:32:19
Удар по альянсу: дії Трампа загрожують стабільності НАТО
Читати
Федоров почав перезавантаження Міноборони зі звільнень
Головне 23.01.2026 09:14:00
Федоров почав перезавантаження Міноборони зі звільнень
Читати
Добрі дрони спричинили масштабні пожежі в РФ
Головне 23.01.2026 08:53:01
Добрі дрони спричинили масштабні пожежі в РФ
Читати

Популярнi статтi