Українці змушені жити без опалення у 20-градусний мороз, - Трамп

Як повідомив президент США Дональд Трамп, це дуже сильний холод, іноді навіть суворіший, ніж у Канаді, і водночас люди залишаються без тепла.



"Я поцікавився, як їм це вдається. Зеленський пояснив це мені. Це досить дивно, що вони роблять, щоб жити. Так жити не можна", - зазначив Трамп.



Він останнім часом мав чимало позитивних зустрічей із Зеленським, проте вони не дали конкретних результатів. Він заявив, що і українська, і російська сторони зацікавлені у досягненні домовленостей.

Фото: ДСНС.