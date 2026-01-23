Українці змушені жити без опалення у 20-градусний мороз, - Трамп

Як повідомив президент США Дональд Трамп, це дуже сильний холод, іноді навіть суворіший, ніж у Канаді, і водночас люди залишаються без тепла.
"Я поцікавився, як їм це вдається. Зеленський пояснив це мені. Це досить дивно, що вони роблять, щоб жити. Так жити не можна", - зазначив Трамп.
Він останнім часом мав чимало позитивних зустрічей із Зеленським, проте вони не дали конкретних результатів. Він заявив, що і українська, і російська сторони зацікавлені у досягненні домовленостей.
