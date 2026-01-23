Сили оборони зупинили штурм окупантів у Часовому Яру

Сили оборони України зупинили спробу штурму російських загарбників у районі Часового Яру Донецької області. Про це повідомила 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила.

За даними бригади, ворог намагався атакувати українські позиції з використанням бронетехніки та квадроциклів. Українські військові завчасно виявили рух супротивника і у взаємодії з суміжними підрозділами, за підтримки артилерії та дронів, успішно відбили атаку.

Втрати противника склали 10 осіб особового складу, одну бронемашину МТ-ЛБ та один квадроцикл.

