Війна

Пекло в Кривому Розі: пряме влучання балістики в житловий будинок

Пекло в Кривому Розі: пряме влучання балістики в житловий будинок

Сьогодні Кривий Ріг здригнувся від потужних вибухів. За попередніми даними, російські окупанти завдали удару по місту ракетою «Іскандер-М». Бойова частина такої ракети становить близько 650 кг, що спричинило катастрофічні руйнування в щільній житловій забудові.

Наслідки влучання

  • Житловий сектор: Ракета поцілила прямо у багатоповерхівку. На місці працюють рятувальники, триває розбір завалів.

  • Супермаркет: Під удар також потрапив торговельний об'єкт, у якому на момент прильоту перебували люди. Попередньо, там зафіксовано значні пошкодження та постраждалих.

Постраждалі

На даний момент відомо про багатьох поранених. За попередньою інформацією, серед постраждалих є діти. Дані щодо загиблих наразі уточнюються, оскільки під завалами можуть перебувати люди.

«Росіяни продовжують свідомий терор мирного населення, обираючи цілями житлові квартали та місця скупчення цивільних у розпал дня», — зазначають місцеві джерела.

Мешканців міста закликали залишатися в укриттях до відбою тривоги та не публікувати фото чи відео роботи ППО і точних місць «прильотів» у реальному часі.

 Автор: Галина Роюк

