Безмитна зона зі США: Адміністрація Трампа готує радикальний план повоєнного відновлення України

Адміністрація Дональда Трампа вивчає можливість запровадження спеціального торговельного режиму для України. Спецпредставник США Стів Віткофф під час заходу Ukraine breakfast на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що президент США обговорює ідею створення «безмитної зони» для українських товарів.

На думку Віткоффа, такий крок може стати ключовим драйвером післявоєнного відновлення та індустріалізації України.

Економічні переваги та залучення інвестицій

Спецпредставник наголосив, що відсутність мит на експорт до Сполучених Штатів створить унікальні умови для міжнародного бізнесу. Основні очікування від ініціативи включають:

Релокація виробництв: Можливість масового переміщення промислових підприємств в Україну.

Конкурентна перевага: Виробники в Україні зможуть обігнати конкурентів на американському ринку завдяки нульовим митним ставкам.

Стимул для промисловості: Створення бази для довгострокового економічного зростання в умовах відбудови.

«Уявіть, що ви можете обігнати конкурентів, бо не сплачуєте мита під час постачання товарів до США», — підкреслив Віткофф, додавши, що це може кардинально змінити правила гри.

Контекст та попередні ініціативи

Раніше в американському політикумі обговорювали формат «вільної економічної зони» переважно для Донецької області після завершення бойових дій. Наразі ж мова йде про ширшу або уточнено нову концепцію.

Ці заяви перегукуються з прагненнями Києва. Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що Україна прагне підписання повноцінної угоди про вільну торгівлю зі США, яка передбачала б нульові тарифи для певних промислових регіонів.

Прогрес у мирних переговорах

Окрім економічних питань, Стів Віткофф повідомив про «значний прогрес» у перемовинах щодо завершення війни. За його словами, сторони фактично «дійшли до одного питання», яке наразі потребує розв'язання.

Ці заяви прозвучали напередодні візиту спецпредставника до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. Метою поїздки є робота над варіантами мирного врегулювання. Після візиту до РФ Віткофф планує відвідати Абу-Дабі для участі у робочих групах з питань безпеки та економіки.