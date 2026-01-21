Давос у лещатах «гренландської кризи»: як амбіції Трампа витісняють війну в Україні на задній план

Всесвітній економічний форум, який традиційно мав стати майданчиком для консолідації підтримки України, цьогоріч опинився в епіцентрі несподіваного дипломатичного хаосу. Поки на сході Європи триває масштабна війна, увага європейських лідерів розірвана: замість обговорення реальних обстрілів українських міст, кулуари Давоса поглинуті «фальшивою війною» на заході — зусиллями Дональда Трампа щодо анексії Гренландії. Про це пише оглядач Politico Джеймі Детмер.

Арктичні амбіції проти європейської безпеки

Зміна пріоритетів стала настільки відчутною, що президент України Володимир Зеленський, за словами поінформованих джерел, серйозно замислювався над доцільністю свого візиту на форум. Київ, який сподівався використати Давос для отримання твердих гарантій безпеки від США, тепер змушений боротися за крихти уваги.

Європейські лідери, які планували тиснути на Трампа щодо підтримки України, натомість витрачають час на спроби відмовити його від захоплення багатого на ресурси острова. Трамп посилив ставки, погрожуючи каральними тарифами восьми країнам ЄС, які виступають проти його арктичних планів.

«В Україні йде справжня війна з росіянами. Гренландія відволікає нас від того, про що ми повинні говорити», — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, закликавши колег повернутися до реальних загроз.

Україна в очікуванні критичної зими

Поки дипломати сперечаються про долю найбільшого острова світу, Україна переживає одну з найважчих зим. Температура падає нижче –20°C, а Росія продовжує системно нищити енергетику балістичними ракетами та дронами.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко підкреслює критичність ситуації: у багатьох містах світло є лише по 3-4 години на добу, а цілі райони залишаються без опалення. Без посилення ППО та негайної допомоги виживання енергосистеми під питанням, проте ці заклики в Давосі дедалі частіше глухнуть у дискусіях про Гренландію та Газу.

Тупик у перемовинах

Ситуація ускладнюється складними відносинами з Білим домом. Попри зусилля української сторони організувати двосторонню зустріч Зеленського з Трампом, Вашингтон наразі виявляє небажання йти на прямий контакт. Замість очікуваного підписання безпекових угод, на порядку денному залишаються лише розпливчасті плани щодо економічної відбудови.

Войовнича риторика Трампа, який заявив, що не виключає силового вирішення «гренландського питання», посіяла паніку серед європейських союзників. Фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен висловила спільне побоювання, зазначивши, що такі розмови малюють «не надто світле майбутнє» для архітектури безпеки, яка трималася десятиліттями.

Для України цей дипломатичний зсув означає небезпечний вакуум підтримки в момент, коли єдність Заходу є життєво необхідною для стримування агресора.