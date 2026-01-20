﻿
У передчутті удару РФ: Норвегія оголошує тотальну мобілізацію ресурсів

Норвезька влада розпочала масштабну кампанію з інформування населення про можливі заходи у разі виникнення збройного конфлікту. Як повідомляє The Telegraph, тисячі громадян країни вже отримали офіційні листи з попередженням про можливість конфіскації їхнього приватного майна для потреб оборони.

Що підлягає реквізиції

Згідно з чинною «політикою реквізиції», яка закріплена в законодавстві країни, для потреб армії можуть бути вилучені:

  • Нерухомість та земельні ділянки;

  • Транспортні засоби (автомобілі, вантажівки);

  • Човни та інші плавзасоби;

  • Спеціалізована техніка та промислове обладнання.

Пояснення влади та військових

Керівник логістичної служби Збройних сил Норвегії Андрес Йернберг підкреслив, що такі кроки є частиною стратегії загальної оборони.

«Ми здійснюємо масштабне нарощування військової та цивільної готовності», — заявив Йернберг. За його словами, країна повинна бути готова до будь-яких надзвичайних сценаріїв у нинішніх умовах.

Контекст безпеки

Офіційне Осло визнає, що сьогоднішня безпекова ситуація в Європі є найсерйознішою з часів Другої світової війни. Підготовка до можливого конфлікту з РФ стала пріоритетом для скандинавської країни, що межує з Росією, що й зумовило необхідність оновлення планів мобілізації цивільних ресурсів.

 Автор: Галина Роюк

