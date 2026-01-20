Населення Китаю скорочується рекордними темпами

Населення Китаю стрімко скорочується, а народжуваність залишається на історично низькому рівні, показує урядова статистика. Станом на 2025 рік населення Китаю становить 1,404 мільярда осіб, що на 3 мільйони менше, ніж у попередньому році. Рівень народжуваності склав 5,63 на 1000 осіб — найнижчий показник з 1949 року, коли до влади прийшла Комуністична партія. Кількість новонароджених у 2025 році становила 7,92 мільйона — на 17% менше, ніж у 2024-му.

Експерти зазначають, що демографічний тиск у Китаї зростає: понад 323 мільйони людей старші за 60 років, або 23% населення. Тим часом населення працездатного віку скорочується, що створює ризики для економіки та підтримки старшого покоління.

Причинами низької народжуваності називають високі витрати на дітей у конкурентному суспільстві та економічний спад. Уряд намагається стимулювати народжуваність, зокрема шляхом податкових пільг на дитячі садочки та послуги свах. Однак одночасно з 2025 року презервативи підлягають оподаткуванню ПДВ у 13%, що деякі експерти вважають парадоксальним кроком.

Історія обмежень народжуваності у Китаї додатково впливає на демографію: десятиліттями діяла політика однієї дитини, потім дозволили дві (2015 рік) та три (2021 рік), але народжуваність не відновлюється.

