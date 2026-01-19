Помер модельєр Валентино Гаравані, король гламуру

Сьогодні у віці 93 років помер дизайнер Валентино Гаравані, визначний діяч світу моди, повідомляє агентство ANSA.

"Він помер у спокої своєї римської резиденції, оточений любов'ю своїх близьких", - йдеться в повідомленні Фонду Валентино Гаравані та Джанкарло Джамметті.

Камера для прощання буде встановлена на площі Міньянеллі 23 в Римі, в середу 21 і четвер 22 січня, з 11:00 до 18:00. Похорон відбудеться у п'ятницю, 23 січня, об 11 годині в базиліці Святої Марії Ангелів і Мучеників, на площі Республіки, 8, у Римі.

Валентино Гаравані заснував Модний дім, названий його іменем, разом із Джанкарло Джамметті 1960 року. Бренд доволі швидко здобув успіх і розпочав співпрацю із зірками Голлівуду. Дизайни бренду носили акторки, співаки та перші леді, зокрема, обожнювала Valentino Жаклін Кеннеді-Онассіс.

У 1998 році засновники продали свій бренд групі HdP, яка згодом продала його групі Marzotto 2002 році. Валентино Гаравані залишався креативним директором бренду до 2007 року, поки не пішов на пенсію.

Модельєр прославився своїм особливим, яскравим відтінком червоного, який став відомий як "rosso Valentino" і вважається символом розкоші та гламуру.