П'ять ранніх ознак цукрового діабету

Ранні симптоми розвитку цукрового діабету часто виглядають як незначні порушення здоров’я. Ігнорувати медики не рекомендують, оскільки це дуже серйозне захворювання. З появою ранніх ознак діабету необхідно негайно здати кров на аналіз. 5 ранніх ознак цукрового діабету, повідомляє Inforoom.com.ua.
Жага
На розвиток діабету можуть вказувати гіперактивний сечовий міхур та спрага. Чим частіше людина ходить у туалет, тим більше їй хочеться пити.
Втома
Діабетики страждають від хронічної втоми, яка може виникати будь-який час доби через нестачу інсуліну. Цей гормон відповідає за перетворення глюкози на енергію.
Часте сечовипускання
У середньому людина відвідує вбиральню 4-7 разів на добу. При розвитку діабету туалет людині починає вимагатися набагато частіше, оскільки глюкоза не реабсорбується організмом належним чином.
Суха шкіра
Через швидке виведення рідини з організму у пацієнтів з діабетом виникають проблеми зі шкірою. Вона швидко висихає, що робить її більш уразливою до подразнень та інфекції.
Затуманений зір
Високий рівень глюкози в крові призводить до пошкодження судин, які дуже важливі для світлочутливої сітківки. В результаті зір погіршується.Автор: Сергій Ваха