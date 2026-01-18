П'ять ранніх ознак цукрового діабету

Ранні симптоми розвитку цукрового діабету часто виглядають як незначні порушення здоров’я. Ігнорувати медики не рекомендують, оскільки це дуже серйозне захворювання. З появою ранніх ознак діабету необхідно негайно здати кров на аналіз. 5 ранніх ознак цукрового діабету, повідомляє Inforoom.com.ua.

Жага

На розвиток діабету можуть вказувати гіперактивний сечовий міхур та спрага. Чим частіше людина ходить у туалет, тим більше їй хочеться пити.

Втома

Діабетики страждають від хронічної втоми, яка може виникати будь-який час доби через нестачу інсуліну. Цей гормон відповідає за перетворення глюкози на енергію.

Часте сечовипускання

У середньому людина відвідує вбиральню 4-7 разів на добу. При розвитку діабету туалет людині починає вимагатися набагато частіше, оскільки глюкоза не реабсорбується організмом належним чином.

Суха шкіра

Через швидке виведення рідини з організму у пацієнтів з діабетом виникають проблеми зі шкірою. Вона швидко висихає, що робить її більш уразливою до подразнень та інфекції.

Затуманений зір

Високий рівень глюкози в крові призводить до пошкодження судин, які дуже важливі для світлочутливої ​​сітківки. В результаті зір погіршується.