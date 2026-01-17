Xiaomi 17 Ultra или POCO F8 Ultra: какой флагман круче

Рынок высокотехнологичной мобильной техники находится в стадии повышенной конкуренции. Так, например, в конце 2025 года в продажу вышли флагманские смартфоны-новинки POCO F8 Ultra (https://stls.store/smartfony/lineyka:f8-ultra_proizvoditel:poco/) и Xiaomi 17 Ultra, находящиеся в премиальной ценовой нише. В спецификации изделий – идентичные процессоры и типы памяти. В то же время они разнятся нюансами функционирования и ценой. Какой модели отдать предпочтение при покупке, можно решить, если разобраться в деталях.

Xiaomi 17 Ultra: на максимуме премиальных возможностей

Практически одновременная презентация флагманов китайских брендов заставляет внимательно оценивать преимущества каждого. Премиальным Xiaomi 17 Ultra делает тандем абсолютно флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, объема памяти – RAM до 16 Гб LPDDR5X и хранилища до 1 Тб UFS 4.1, а также OS Android 16 + HyperOS 3.

Обзор Xiaomi 17 Ultra отмечает топовость чипсета на 3-нм техпроцессе, который обеспечит любые игры, ресурсные сценарии использования и многозадачность. Память позволит без проблем хранить огромный массив приложений и файлов. А современный интерфейс с ИИ-функциями сделает использование смартфона комфортным и эффективным.

Еще один козырь Xiaomi 17 Ultra (https://stls.store/smartfony/lineyka:17-ultra_proizvoditel:xiaomi/) – тройная основная камера с разрешением телеобъектива 200 МП. Перископическая телекамера с оптическим зумом до +4.3х существенно расширяет возможности съемки и улучшает результат. В плюс такой покупки играет и батарея 6800 мА·ч для долгой работы на одном заряде, а также кабельная, беспроводная и реверсная зарядки высокой мощности.

Достоин превосходных степеней и дисплей 6,9" LTPO AMOLED с разрешением 1.5K и адаптивной частотой до 120 Гц. Даже при солнечной засветке вы увидите все детали контрастной картинки с отображением 68,7 млрд. цветов. Кроме того, дисплей защищен супер стеклом Dragon Crystal Glass 3, а корпус имеет беспрецедентную влагозащиту IP66/IP68/IP69.

Если вы хотите максимальную производительность, выдающуюся камеру и современный набор AI-функций в одном устройстве, эта модель – ваш выбор.

POCO F8 Ultra: новинка-конкурент с мощным потенциалом

Соперничает за внимание покупателей с моделью Xiaomi 17 Ultra телефон другого китайского производителя, находящийся в продаже с конца 2025 года. Смартфон ПОКО Ф8 может быть предпочтительнее для пользователей благодаря значительно более низкой стоимости и флагманским параметрам характеристик. Конкурентные достоинства аппарата – оснащение:

адаптером на 100 Вт;

новым Bluetooth v6.0;

звучанием от Bose;

картами связи eSIM.

Преимущество сматрфона – немного более высокие показатели комплексной производительности в тесте AnTuTu. Реализованные в POCO F8 Ultra аппаратные и программные решения обеспечили результат – 3887 тыс. баллов. Он объективно подтверждает принадлежность модели к суперпроизводительным смартфонам. Благодаря мощному чипу, жидкостному охлаждению и скоростной памяти вам обеспечен плавный гейминг, просмотр фильмов и веб-серфинг без торможения и при высоких величинах FPS.

F8 Ultra POCO – это отличное сочетание цена/качество, особенно если в приоритете большой и яркий дисплей, сильное аудио, длительная автономность и хорошие широкие/зум-кадры.

Комфортные покупки на сайте stls.store

Гарантированно оригинальные Xiaomi Ultra 17 и F8 Ultra бренда POCO с официальными гарантиями предлагает интернет-магазин Stylus. На сайте stls.store вы сможете онлайн или по телефону сделать предзаказ на модели по конкурентной стоимости. Магазин предлагает удобные формы оплаты – в том числе кредит и рассрочку. Быстрая доставка по Украине, в том числе в Винницу, Днепр, Одессу, Запорожье, Львов, гарантирована. В Киеве доступен самовывоз.