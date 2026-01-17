На Рівненщині на пішохідному переході водій на смерть збив 21-річну журналістку

У Рівненській області ввечері 16 січня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На трасі Київ — Чоп автомобіль наїхав на 21-річну дівчину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Про це 17 січня повідомила поліція Рівненської області.

Аварія сталася близько 19:30 поблизу села Бабин Гощанської громади. За попередніми даними слідства, 36-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander, житель села Терентіїв, допустив наїзд на пішохідку — 21-річну мешканку села Рясники. Від отриманих травм дівчина загинула на місці.

Правоохоронці встановили, що на момент ДТП ділянка дороги не була освітлена через відключення електроенергії. Водій, за результатами огляду, перебував у тверезому стані. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини, розпочато досудове розслідування за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України.

Згодом стало відомо, що внаслідок аварії загинула журналістка телеканалу «Рівне 1» Христина Усик. Про це повідомили на офіційній сторінці телеканалу.

У повідомленні колеги зазначили, що Христина була талановитою, щирою та світлою людиною, а її загибель стала непоправною втратою для колективу.