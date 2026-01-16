В ЄС обговорюють прискорений вступ України з обмеженими повноваженнями

Європейська комісія обговорює нову модель розширення Євросоюзу, яка може дозволити Україні приєднатися до блоку швидше, але з обмеженими правами на початковому етапі. Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з пропозицією, Україна отримає формальний статус члена ЄС, однак без права голосу на самітах лідерів і засіданнях Ради міністрів. Водночас Києву поступово відкриватимуть доступ до єдиного ринку ЄС, аграрних субсидій та фондів регіонального розвитку — у міру виконання визначених зобов’язань.

Обговорення двоступінчастої моделі активізувалося на тлі можливих переговорів щодо завершення війни з Росією. За проєктом 20-пунктного мирного плану, розробленого за участю США, передбачено можливість вступу України до Євросоюзу вже у 2027 році. Водночас у Єврокомісії визнають, що шлях до повноцінного членства може потребувати до десяти років глибоких реформ.

Ініціатива викликає занепокоєння серед частини країн-членів ЄС та держав-кандидатів. За словами дипломатів, така модель може підірвати принцип меритократичного розширення, створити систему «членства різних швидкостей» і загострити відносини з Чорногорією та Албанією, які перебувають на більш просунутому етапі переговорів про вступ.

Водночас прихильники ідеї вважають, що двоступінчастий підхід може стати для України реальним стимулом у складний період переговорів про мирне врегулювання, гарантуючи поетапний доступ до ресурсів ЄС навіть за умови обмежених прав на початковому етапі.