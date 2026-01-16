﻿
Економіка

В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б не зазнала ударів ворога

Найважча ситуація з електропостачанням спостерігається в Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових громадах.

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час повномасштабної війни не зазнала ударів ворога — з енергосистеми вибито тисячі мегават потужностей.

Попри це система залишається цілісною, а диспетчери "Укренерго" зберігають над нею контроль, хоча й вимушені застосовувати значні обмеження споживання.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official.

 Автор: Галина Роюк

