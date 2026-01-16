﻿
Франція фактично замінила США у наданні розвідданих

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зараз Франція забезпечує дві третини розвідувальної інформації для України, значною мірою замінивши США, які до минулого року були головним постачальником даних.

У зверненні до французьких військових Макрон високо оцінив зусилля Європи, яка протягом останніх двох років взяла на себе основні напрями підтримки, включно з фінансовою та військовою допомогою. «Якщо рік тому Україна була надзвичайно залежною від американських розвідувальних можливостей, сьогодні дві третини забезпечує Франція», — сказав Макрон.

У міністерстві оборони Франції відмовилися коментувати конкретні цифри, зазначивши лише, що більшість розвідданих має технічне походження.

Ця заява суперечить попереднім оцінкам української сторони: у грудні керівник офісу президента України та колишній очільник військової розвідки Кирило Буданов заявляв, що Київ все ще критично залежить від Вашингтона у сфері супутникових знімків та систем раннього попередження.

Нагадаємо, що у 2025 році США призупинили надання розвідданих і зброї для України. Президент США Дональд Трамп пояснив це бажанням дізнатися, чи готова Україна домовлятися про мир: «Якщо вони не хочуть домовитися, ми йдемо звідти», — зазначив Трамп.

Як повідомляло раніше ForUa, ЦРУ спростувало заяви Кремля про атаку України на Путіна.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

