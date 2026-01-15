США затримали вже шостий нафтовий танкер у Карибському морі

Американські військові 15 січня затримали нафтовий танкер Veronica у Карибському морі. Це вже шосте судно, яке США взяли під контроль протягом останніх тижнів.

Про це повідомили Південне командування США та агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела. За даними американських військових, операція відбулася без інцидентів. У командуванні зазначили, що танкер Veronica діяв всупереч карантину для санкціонованих суден у Карибському басейні, запровадженому президентом США Дональдом Трампом.

Як пише Reuters, затримання танкера відбулося напередодні зустрічі Трампа з лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо. 15 січня має відбутися їхня перша особиста зустріч після усунення від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Серія затримань суден відбувається в межах кампанії адміністрації Трампа, спрямованої на усунення Мадуро від влади. Вона завершилася вторгненням американських військ до Венесуели 3 січня з метою затримання самого Мадуро та його дружини.

Усі судна, які США перехопили за останні тижні, або перебували під американськими санкціями, або належали до так званого тіньового флоту. Такі судна маскували своє походження та використовувалися для транспортування нафти від підсанкційних виробників, зокрема Ірану, Росії та Венесуели.