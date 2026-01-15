Кличко заявив, що попереджав уряд про ризики для Києва перед атакою РФ

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що ще напередодні російського удару по столиці 9 січня інформував прем’єр-міністерку Юлію Свириденко про можливі наслідки пошкодження критичної інфраструктури та пропонував створити спільний штаб для реагування на надзвичайну ситуацію.

Про це Кличко написав у соцмережах, зазначивши, що зустріч відбулася 8 січня — за день до масованої атаки РФ на Київ. За його словами, під час розмови він окреслив основні загрози й ризики для міста у разі серйозних руйнувань енергетичних об’єктів та доповів про підготовку столиці до зими.

Кличко також стверджує, що запропонував створити спільний штаб для координації дій у разі надзвичайної ситуації, однак тоді, за його словами, належної взаємодії не відбулося.

«І лише вчора оголосили про створення штабу в масштабах країни. І згадали про Київ — із безпідставними звинуваченнями», — заявив міський голова.

Він наголосив, що місто публічно звітувало про підготовку до зими, а вся відповідна інформація, за його словами, перебуває у відкритому доступі.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що за дорученням президента Володимира Зеленського в Києві почав роботу штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів. В уряді заявляють, що штаб має забезпечити оперативне та ефективне реагування для стабілізації ситуації з енерго- та теплопостачанням.

Після масованої атаки РФ у ніч проти 9 січня частина киян залишилася без тепла. За даними Міненерго, у столичному регіоні склалася одна з найскладніших ситуацій з енергопостачанням. У ДТЕК повідомляють, що наразі в Києві електроенергія подається орієнтовно на три години, після чого до десяти годин тривають відключення.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що за відсутності нових масованих атак графіки відключень мають покращитися вже з вечора 15 січня.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Київ нібито не був достатньо підготовлений до енергетичної кризи. Після цього президент Володимир Зеленський також розкритикував столичну владу, навівши як приклад кращу підготовку Харкова.

У відповідь Віталій Кличко заявив про «суцільний хейт» на адресу міської влади та повідомив, що столичні енергетики за кілька днів скоротили кількість будинків без тепла з шести тисяч до приблизно чотирьохсот.