Економіка

Гроші для України: Єврокомісія схвалила пакет законодавчих пропозицій, що передбачають виділення кредиту у розмірі 90 млрд євро

У середу, 14 січня, Єврокомісія схвалила пакет законодавчих пропозицій, що передбачають виділення для України кредиту у розмірі 90 млрд євро на період 2026–2027 років. Також визначилась із порядком використання відповідної суми.

Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та єврокомісарів Валдіса Домбровскіса і Марти Кос.

Вони зазначили, що фінансування мають розділити на дві частини:

  • 60 млрд євро — на військову підтримку;
  • 30 млрд євро — на загальні бюджетні потреби. 

Такий підхід покликаний допомогти Україні більш ефективно протистояти агресії РФ та посилити інтеграцію у оборонно-промислову сферу ЄС.

Здійснювати закупівлі озброєння та техніки пропонують в основному в Україні, країнах єврозони та серед інших партнерів. Якщо обладнання буде недоступне чи не поставлене вчасно, допускатиметься придбання за межами країн Європи, проте пріоритетними вважатимуться європейські виробники.

У Єврокомісії також нагадали, що чинною лишається пропозиція репараційного кредиту. Вона має засвідчити право ЄС на використання заморожених російських активів після завершення війни та виплати компенсацій. Влада України не повинна буде повертати кредит до початку виплат репарацій.

ForUA зазначає, перший транш може бути виділений уже у квітні за умови оперативного погодження документів Європарламентом і Радою ЄС.

 Автор: Сергій Ваха

