На тлі погроз Трампа Данія зміцнює військову присутність у Гренландії

Данія розпочала розгортання військових підрозділів і техніки в Гренландії для посилення оборони острова. Рішення ухвалили на тлі неодноразових заяв президента США Дональда Трампа про можливість силового захоплення арктичної території.

Про це повідомляє данський суспільний мовник DR.

За інформацією джерел, до столиці Гренландії Нуука вже прибуло передове командування данських збройних сил. Його завдання — підготувати логістику та інфраструктуру для можливого швидкого розгортання основних підрозділів армії.

До Гренландії направили військових із бойових частин сухопутних військ, попри те, що значна частина данської армії нині задіяна у виконанні зобов’язань НАТО в країнах Балтії.

Увечері 12 січня в аеропорту Нуука приземлився літак Challenger Військово-повітряних сил Данії. Пасажирів одразу вивезли автомобілями з тонованими вікнами. Згодом Міністерство оборони Данії та уряд Гренландії оприлюднили спільну заяву, у якій підтвердили посилення військової присутності на острові.

У документі зазначається, що безпекова напруженість поширилася на Арктику, у зв’язку з чим ухвалено рішення продовжити посилену навчальну та оборонну діяльність у Гренландії в тісній координації з союзниками по НАТО.

Посилення передбачає розгортання не лише додаткових підрозділів, а й військових літаків та кораблів. Також очікується прибуття сил інших країн-членів НАТО, зокрема європейських союзників, які заявили про підтримку територіальної цілісності Данії.

Розгортання військ відбувається паралельно з візитом гренландських і данських дипломатів до Вашингтона. Копенгаген демонструє готовність захищати острів після заяв Дональда Трампа, який раніше розкритикував оборону Гренландії та порівняв її з «двома собачими упряжками».

Раніше єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що будь-яка спроба окупації Гренландії Сполученими Штатами означатиме негайний кінець НАТО.