США можуть захопити ще десятки танкерів із венесуельською нафтою в межах цивільної конфіскації

Американська прокуратура звернулася до федеральних судів за ордерами на так звану цивільну конфіскацію нафтових танкерів, які перевозять венесуельську нафту. Може бути конфісковано десятки суден та їхній вантаж, повідомляє агентство Reuters із посиланням на свої джерела.

Цивільна конфіскація – метод, який застосовується в американській судовій системі для вилучення майна, що використовується в незаконній діяльності. Американська прокуратура вважає такою діяльністю транспортування нафти, яка є об’єктом санкцій.

Упродовж останніх тижнів американська берегова охорона за підтримки американських військових кораблів захопила п’ять танкерів, які перевозили венесуельську нафту або транспортували її раніше. Джерела Reuters говорять про те, що точна кількість ордерів, які запитує прокуратор, невідома, оскільки ця інформація не є публічною, але їх не менш як кількадесят.

Конфіскація танкерів – частина стратегії Білого дому, який оголосив про намір контролювати експорт і виробництво венесуельської нафти з метою отримання коштів на відновлення нафтовидобувної галузі Венесуели. У грудні США фактично заблокували експорт нафти з Венесуели. Після захоплення американськими спецпризначенцями лідера Венесуели Ніколаса Мадуро експорт відновили під контролем США, пише Reuters.