Велика Британія хоче спрямувати доходи від санкційної нафти на фінансування ЗСУ

Велика Британія розглядає радикальний механізм підтримки України: кошти, отримані від реалізації нафти із затриманих суден російського «тіньового флоту», можуть бути спрямовані безпосередньо на фінансування ЗСУ. Про це повідомляє The Times із посиланням на урядові джерела.

Подвійний удар по агресору

За словами джерела, такий крок матиме подвійний ефект для російської військової машини. Лондон планує не лише перекривати фінансові потоки до бюджету РФ, а й використовувати ці ж ресурси для посилення українського опору.

Наразі уряд Британії вже визначив правову основу для таких операцій у межах санкційного законодавства та боротьби з відмиванням грошей. Практична реалізація механізму передачі коштів ще обговорюється, проте політична воля до таких дій вже є.

Спецпризначенці готуються до рейдів

Для реалізації цього плану британські елітні спецпідрозділи готуються до можливих операцій із захоплення танкерів. Навчання включають висадку на судна з гелікоптерів та затримання екіпажів.

Першочерговими цілями можуть стати два танкери:

Spring Fortune: Судно під фальшивим прапором Камеруну, яке перебуває під санкціями з травня минулого року.

Range Vale: Танкер під прапором Зімбабве, пов’язаний з оператором тіньового флоту з ОАЕ.

Очікується, що обидва судна проходитимуть через Ла-Манш у середині цього тижня. Крім того, сили НАТО відстежують ще щонайменше три підозрілі танкери — Vesna, Veronica III та Bertha, що прямують через Атлантику.

Ризики «піратських» прапорів

Особливу тривогу викликає використання танкерами неіснуючих або незаконних реєстрацій. Зокрема, судно «Білий Кондор» використовує прапор Аруби, хоча влада країни заявила, що не має судноплавного реєстру і закликала затримувати такі судна.

Окрім фінансових махінацій, «тіньовий флот» становить серйозну екологічну загрозу. Багато суден роками не проходили технічних перевірок, що створює ризик масштабних розливів нафти в європейських водах.

Міжнародна координація

Морське командування НАТО підтвердило, що союзники постійно обмінюються розвідданими щодо підозрілих суден. Як зазначив командувач Арло Абрахамсон, Альянс координує зусилля для забезпечення безпеки морських шляхів та спільної відповіді на гібридні загрози з боку РФ.