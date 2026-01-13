Рютте дипломатично оминув питання про можливе вторгнення США до Гренландії

Генсек НАТО Марк Рютте виступив на форумі “Оновлена Європа” в Бельгії, де прокоментував ситуацію в Арктиці. Посадовець відмовився прямо критикувати заклики США щодо приєднання Гренландії, повідомляє The Guardian.

Натомість він нагадав, що Дональд Трамп ще під час першого терміну звертав увагу на вразливість цього регіону. Рютте підкреслив, що сім із восьми арктичних країн є членами НАТО, що вимагає тісної співпраці.

За словами генсека, відкриття нових судноплавних шляхів через танення льоду привертає надмірну увагу з боку Росії та Китаю.

“Саме президент Трамп у свій перший термін фактично попередив нас про те, що морські шляхи відкриваються, що Росія і Китай стають активнішими, і що ви повинні робити там більше разом”, – зазначив Рютте.

Він додав, що в Альянсі вже відбулися продуктивні дискусії щодо захисту північних територій. Однак на прямі запитання про можливе втручання США у справи Гренландії Рютте відповідав максимально дипломатично. Він зауважив, що ніколи не коментує дискусії, які виникають безпосередньо між країнами-союзницями.

“Ми всі згодні в НАТО, ми всі згодні, що коли справа доходить до захисту Арктики, ми повинні працювати разом. І це саме те, що ми робимо”, – запевнив керівник Альянсу.

Рютте також позитивно відзначив збільшення оборонних витрат Данії для гарантування безпеки Гренландії та всього регіону. Він очікує, що обговорення нових кроків для посилення захисту на Півночі триватимуть протягом наступних тижнів.

“Коли справа доходить зараз до наступних кроків, ми також всі згодні, що повинні зробити ці наступні кроки, і ми старанно працюємо над цим зараз”, – підсумував генсек.