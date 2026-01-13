﻿
Окупанти просунулися біля двох сіл на Донеччині, – DeepState

Російські війська продовжують повільне просування на Донеччині. За останніми даними, зафіксовано зміни лінії фронту в районах двох населених пунктів, що належать до Лиманської та Бахмутської територіальних громад.

Як повідомляє український аналітичний проєкт DeepState, противник здійснив просування поблизу сіл Шандриголове та Свято-Покровське.

Згідно з оновленою мапою DeepState, Шандриголове у Лиманській громаді наразі позначене як окуповане. Водночас ситуація навколо села Свято-Покровське Бахмутської громади залишається невизначеною. Відомо, що на північний схід від цього населеного пункту розташований окупований Сіверськ.

На днях, згідно з оновленими даними мапи бойових дій, ворог просунувся безпосередньо у населеному пункті Шахове. Крім того, зафіксовано просування противника поблизу Нового Шахового.

Донеччинавійна в Україніагресія рф
