Президент США Дональд Трамп закликав мешканців Ірану продовжувати протест та пообіцяв надати допомогу. Про це він написав у своїй соцмережі Тruth social, повідомляє Fox News

Зокрема, американський лідер закликав захопити державні установи, а також фіксувати імена вбивць і кривдників, які "заплатять велику ціну".

"Іранські патріоти, продовжуйте протестувати — захопіть свої установи! Збережіть імена вбивць і ґвалтівників. Я скасував усі зустрічі з офіційними особами Ірану доти, доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників. Допомога вже в дорозі. Зробимо Іран Великим Знову", — написав він.

ForUA нагадує, протести в Ірані розпочалися 28 грудня 2025 року через різке зростання інфляції, а тепер спрямовані на повалення режиму аятоли Алі Хаменеї, верховного лідера Ірану.

Масові протести кинулись придушувати силовики. Іранські державні ЗМІ повідомляли про застосування бойових набоїв проти демонстрантів, що призвело до того, що вони назвали "масовими жертвами". За даними Reuters, під час масових протестів і сутичок загинули близько 2 тис. людей. Серед жертв як прості громадяни, так і співробітники силових структур.

Ситуація загострилася через погрози Тегерана атакувати американські об'єкти у відповідь на можливе втручання США, а президент Дональд Трамп заявив про підготовку варіантів дій щодо ісламської республіки.

Протести стали одними з найсерйозніших викликів владі Ірану з 1979 року.

Раніше американська влада закликала громадян США залишити Іран.