Аналітики ISW припустили, що може змусити Путіна піти на поступки

Російський народ усе гостріше відчуває наслідки війни через пріоритетне фінансування оборонно-промислової бази РФ, що створює серйозний тиск на цивільну економіку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW звернули увагу на заяви першого віцепрем’єр-міністра РФ Дениса Мантурова, зроблені 12 січня на зустрічі з Володимиром Путіним.

За його словами, інвестиції у виробничий сектор Росії за перші дев’ять місяців минулого року зросли на 23% — приблизно на 5 трлн рублів (близько $64 млрд), переважно коштом оборонно-промислової бази.

Мантуров також заявив, що російська оборонно-промислова база забезпечує роботою 3,8 млн осіб, а чисельність працівників у галузі за три роки зросла на 800 тис.

Водночас виробничі галузі наприкінці 2025 року зростали лише на близько 3%, що свідчить про загальне охолодження економіки.

ISW зазначає, що уряд РФ активно шукає джерела фінансування для ВПК в умовах санкцій — зокрема через Фонд розвитку промисловості, позабюджетні субсидії та примус банків до пільгового кредитування оборонних підприємств.

Крім того, у 2025 році Центробанк РФ чотири рази знижував ключову ставку, щоб здешевити кредити для оборонного сектору.

За оцінкою ISW, пріоритет, який Путін надає оборонній промисловості, дорого обходиться населенню.

Банки перекладають фінансовий тиск на споживачів, що посилює інфляцію.

Дефіцит робочої сили та конкуренція між оборонним і цивільним секторами призвели до зростання зарплат у промисловості, що додатково розкручує інфляційні процеси та спричиняє стрибки цін.

Аналітики також зазначають, що у другій половині 2025 року кілька великих цивільних виробників запровадили чотириденний робочий тиждень і оголосили про скорочення персоналу через падіння попиту.

Крім того, цивільні росіяни стикаються з проблемами на ринку житла: у січні 2026 року вартість більшості комерційного житла в Росії залишалась на рівні 20% і вище.

Окремо ISW нагадує, що в листопаді 2025 року Путін підписав закон про підвищення ПДВ з 20% до 22%, що ще більше переклало фінансовий тягар війни на населення.

В Інституті вивчення війни наголошують, що посилення економічного тиску Заходу на Росію разом із підтримкою України на полі бою залишаються критично важливими для зміни розрахунків Кремля.

Аналітики зазначають: саме поєднання економічних втрат, падіння якості життя росіян та військових труднощів може змусити Володимира Путіна зіткнутися з вибором між продовженням війни та внутрішньою стабільністю.