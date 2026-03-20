Свiт

Союзникам вдалося критично підірвати оборонний та ядерний потенціал Ірана

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що на двадцятий день війни Іран втратив можливості збагачувати уран та виробляти балістичні ракети.

Він підкреслив, що союзникам вдалося критично підірвати оборонний та ядерний потенціал Тегерана, повідомляє The Guardian.

"Іран наразі не має можливості збагачувати уран і не здатний виробляти балістичні ракети. Ми повністю знищимо всі ці можливості", - сказав він.

Нетаньяху окреслив три ключові цілі Ізраїлю у цій війні. Перша і друга полягають у тотальному знищенні іранської ядерної програми та програми зі створення балістичних ракет. Третя мета – створити умови, за яких громадяни Ірану зможуть взяти власну долю у свої руки і змінити владу.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаІзраїльІранядерна зброяракети
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Україні стрімко зростають ціни на базові продукти: що здорожчало найбільше
Економіка 20.03.2026 07:19:26
В Україні стрімко зростають ціни на базові продукти: що здорожчало найбільше
Читати
Кардинальний поворот: на Україну насувається потепління, якого ніхто не чекав
Суспiльство 20.03.2026 06:38:50
Кардинальний поворот: на Україну насувається потепління, якого ніхто не чекав
Читати
Київський ТЦК спростував чутки про посилення мобілізації в столиці
Столиця 20.03.2026 00:02:20
Київський ТЦК спростував чутки про посилення мобілізації в столиці
Читати

Популярнi статтi