Союзникам вдалося критично підірвати оборонний та ядерний потенціал Ірана

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що на двадцятий день війни Іран втратив можливості збагачувати уран та виробляти балістичні ракети.

Він підкреслив, що союзникам вдалося критично підірвати оборонний та ядерний потенціал Тегерана, повідомляє The Guardian.



"Іран наразі не має можливості збагачувати уран і не здатний виробляти балістичні ракети. Ми повністю знищимо всі ці можливості", - сказав він.



Нетаньяху окреслив три ключові цілі Ізраїлю у цій війні. Перша і друга полягають у тотальному знищенні іранської ядерної програми та програми зі створення балістичних ракет. Третя мета – створити умови, за яких громадяни Ірану зможуть взяти власну долю у свої руки і змінити владу.