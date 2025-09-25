Лютий 2026 стане найхолоднішим за останнє десятиліття: температура може рекордно впасти

Метеорологи попереджають, що зима 2025–2026 років в Україні та Європі може стати однією з найнепередбачуваніших за останні роки. Науковці Європейського центру середньострокових прогнозів (ECMWF) та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) прогнозують різкі коливання температури, сильні хуртовини та часті арктичні вторгнення.

Це викликано низкою кліматичних чинників:

Ла-Нінья — головний глобальний фактор зими. Вона здатна змінити атмосферну циркуляцію, зробивши європейську погоду більш контрастною: від аномального тепла до тривалих періодів сильних морозів.

Полярний вихор — визначатиме, чи залишиться зима м’якою, чи ж відкриє шлях холодним арктичним повітряним масам. Його ослаблення може принести рекордні морози та снігові бурі.

Сніговий покрив Євразії та антициклони над Гренландією і Скандинавією можуть спровокувати аномальні погодні явища – від повеней до тривалих морозів.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода по місяцям:

Грудень 2025 – тепліший за норму на заході Європи, вологий, із частими дощами у Франції та Британії.

Січень 2026 – стане переломним: температура почне різко знижуватися на сході Європи, включно з Україною.

Лютий 2026 – очікується як найхолодніший і найсніжніший місяць. Прогностичні моделі попереджають про ймовірність рекордних морозів, тривалих снігових заметів і сильних хуртовин.

"Сезонні прогнози — це не точна карта погоди, а сценарій розвитку подій. Але варто готуватися до екстремальних умов", — наголошує завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометінституту Віра Балабух.

Українські синоптики уточнюватимуть прогнози ближче до зими, оскільки достовірність даних значно вища лише у короткостроковому періоді (до 5–7 днів).

Як повідомляло раніше ForUa, спека може прискорювати біологічне старіння.