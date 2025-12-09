361 мільйон доларів за ніч терору: скільки Кремлю коштує один масований удар по Україні

Лише один масований удар Росії по Україні, завданий у ніч на 7 грудня, обійшовся Кремлю у приблизно 361 мільйон доларів. Про це повідомляють Сили оборони Півдня України у своєму Telegram-каналі.

Масований обстріл України в ніч на 7 грудня став черговим актом терору, проте він також наочно демонструє пріоритети Кремля. За оцінками експертів, загальна вартість використаної зброї за кілька годин атакувальних дій склала близько 361 мільйона доларів.

Оцінка вартості випущеної зброї:

653 дрони-камікадзе – близько 15,5 млн доларів;

3 ракети "Кинжал" – орієнтовно 36 млн доларів;

34 крилаті ракети – близько 254 млн доларів;

14 "Іскандерів-М" – приблизно 56 млн доларів.

Ці колосальні кошти були спрямовані на руйнування української інфраструктури та спробу зламати опір цивільного населення. Натомість, ці гроші могли б бути витрачені на розвиток власних громадян, багато з яких живуть у злиднях, без належного забезпечення теплом, медичними послугами та інфраструктурою.

Що Росія могла б зробити для своїх громадян за ці гроші:

забезпечити питною водою десятки тисяч людей, збудувавши до 120 водоочисних станцій;

замінити понад 1 000 км зношених тепломереж, які щозими виходять з ладу по всій країні;

надати нове житло 15 тисячам сімей, що мешкають у аварійних будинках;

побудувати 6 сучасних районних лікарень із критично важливим обладнанням;

звести понад 100 шкіл та дитячих садків у віддалених регіонах, де діти навчаються в напівзруйнованих приміщеннях.

Найбільш авторитетні джерела оцінюють, що загальні витрати Росії на війну з Україною вже коливаються від 167 мільярдів до понад 200 мільярдів доларів, і ця сума продовжує зростати.