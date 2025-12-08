Підлітки побили учасників ансамблю на Львівщині

На одній із заправних станцій на Львівщині група осіб вчинила напад на учасників Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія", які поверталися з концертного туру за кордоном.

"Насильство щодо артистів, які гідно представляють Україну за кордоном і поверталися після тривалої гастрольної поїздки, є абсолютно неприпустимим. Закликаю правоохоронні органи Львівщини до оперативного та неупередженого розслідування обставин події та притягнення винних до відповідальності згідно із законом", - повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.



Вона наголосила, що подібні випадки не повинні повторюватися.

"Українська культура і люди, які її створюють та популяризують, заслуговують на повагу й належний захист", - зазначила Онищук.



Ансамбль повідомляє, що коли їхній автобус зупинився на заправку, до нього залетіла група з близько 6 агресивних молодих людей та трьох дівчат у неадекватному стані, розкидали речі та побили артистів. У музикантів зламані носи, численні забиті місця, струс мозку, перелом зі зміщенням.



За словами постраждалих, поліція після прибуття не діяла.

