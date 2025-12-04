Австралія та Нова Зеландія приєдналися до PURL

Уряди Австралії та Нової Зеландії ухвалили рішення про надання Україні додаткової військової підтримки загальною вартістю понад 70 мільйонів доларів.

"Уряд Австралії оголосив про надання Україні військової допомоги на суму 95 мільйонів австралійських доларів (63 мільйони доларів США). Ця сума включає 50 млн для PURL, 2 млн для "коаліції дронів" та 43 млн на військове обладнання, зокрема тактичні радари ППО, боєприпаси та засоби інженерного забезпечення", - сказав посол України в Австралії Василь Мірошниченко.



Уряд Нової Зеландії виділив 15 мільйонів новозеландських доларів (приблизно 8,7 мільйона доларів США) на підтримку ініціативи PURL, яка займається постачанням зброї та обладнання для української армії.

Фото: infopress.am.