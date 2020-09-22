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В Киеве мужчину осудили за убийство собаки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что 27 октября 2019 года к 36-летнему киевлянину в гости пришел его товарищ с таксой.

Между мужчинами возник конфликт из-за того, что собака совершила естественную потребность в комнате.

Хозяин взял кухонный нож и ударил таксу в брюшную полость, что привело к ее смерти.

Деснянский районный суд Киева огласил обвинительный приговор мужчине по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибели (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса).

Суд назначил наказание в виде года ограничения свободы с испытательным сроком в один год.
ForUm

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