Європейські лоукости готуються повернутися в Україну

Wizz Air заявила, що планує мати 15 літаків в Україні протягом двох років після укладення мирної угоди, а через сім років їх кількість зросте до 50, тоді як Ryanair заявила, що може відновити польоти протягом двох тижнів після укладення будь-якої угоди, повідомляє Financial Times.



"Ми запланували це, і як тільки повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою діяльність. Відновлення польотів буде для нас значною можливістю", – заявив генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді.



Окрім хвилі повернення українців і значних робіт з відновлення, Вараді прогнозує хвилю "катастрофічного туризму" в Україні.



У 2019 році, який став піком авіаперевезень перед пандемією, до України прилетіло майже 15 мільйонів пасажирів. За даними авіаційної консалтингової компанії Cirium, у 2021 році, за рік до вторгнення Росії, літаками скористалися близько 10,8 мільйона людей.

Керівництво Ryanair відвідало ключові українські аеропорти з планом збільшити кількість пасажирів до 4 млн. До закриття українських аеропортів авіакомпанія перевозила близько 1,5 млн. людей на рік до Києва, Львова та Одеси.

Авіакомпанія, яка має літаки в 95 аеропортах по всій Європі, може відкрити маршрути з будь-якої своєї бази без порушення роботи решти мережі, що дозволяє перевізнику рухатися швидше, ніж конкуренти з меншою кількістю баз.

EasyJet, яка раніше не літала до України, також вивчає можливість відкриття маршрутів туди. Генеральний директор Кентон Джарвіс сказав, що країна обіцяє стати найбільшим будівельним проектом Європи, а люди захочуть повернутися додому, коли вдома буде безпечно.

