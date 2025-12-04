Польща виділить $100 мільйонів на ракети для України

Польща зробить внесок у розмірі $100 мільйонів в ініціативу країн НАТО PURL (Priority Urgent Requirements List) для закупівлі американської зброї для України. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Polsat News.

Сікорський зазначив, що Польща разом із Німеччиною та Норвегією підтримала програму PURL, яка має на меті задоволення найпріоритетніших потреб Києва.

Загалом три країни виділять на ці цілі $500 мільйонів, з яких польський внесок становить $100 мільйонів.

"Один мільйон доларів за кожен сантиметр польської колії, підірваної російськими диверсантами", – прокоментував Сікорський, натякаючи на нещодавню диверсію з підриву залізничних колій.

Ці кошти будуть спрямовані на придбання ракет Patriot, необхідних для захисту українських міст та електростанцій.

Міністр пояснив, що ці гроші не є додатковими, а були спочатку призначені польським урядом як внесок до Європейського фонду миру згідно із зобов'язаннями ЄС. Однак, оскільки фонд наразі заблокований Угорщиною, кошти вирішили перенаправити.

"Щоб ці гроші не були марними, а працювали на стримування Путіна, їх перенаправили на американську зброю для України", – пояснив Сікорський.