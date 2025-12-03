Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, який понад чотири місяці перебував у СІЗО. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Адвокатка Олена Щербан зазначила, що Магамедрасулов документував резонансну справу "Міндічгейту" і вважає правильним рішенням суду послабити запобіжний захід.

Сам детектив розповів, що 21 липня 2025 року у детективів НАБУ було проведено близько 50 обшуків, вилучено комп’ютерну техніку та носії інформації. За його словами, експертиза у справі тривала лише один день, суди ухвалювали рішення формально, а слідство протягом п’яти місяців не надало відповіді на жоден запит. Також він зазначив, що для тиску на нього у СІЗО відправили його батька, який не має відношення до подій.

Прокурор Олександр Ганілов визнав, що запобіжний захід раніше був виправданим, але нині ризики зменшилися. Він зазначив, що можливим є застосування заходу без тримання під вартою, зокрема домашнього арешту.

Суд ухвалив звільнити Руслана Магамедрасулова з-під варти у залі суду та замінити запобіжний захід на домашній арешт.