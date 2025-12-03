У Києві можуть дозволити роботу таксі в комендантську годину

У Києві активно опрацьовується можливість дозволити роботу служб таксі в нічний час, під час дії комендантської години. Відповідні пропозиції від Київської міської військової адміністрації (КМВА) та Київської міської державної адміністрації (КМДА) вже передано на розгляд Ради оборони міста, яка має ухвалити остаточне рішення.

Позиція міської влади та напрацювання

КМДА підтвердила розробку пакета пропозицій щодо роботи таксі вночі, але деталі можливих правил поки не повідомляються.

У КМВА заявили, що також формують свої пропозиції, взаємодіючи із сервісами таксі та силовими структурами. Основний акцент робиться на забезпеченні доступності критично важливих об’єктів (лікарень, вокзалів) та одночасному мінімізації ризиків безпеки, оскільки можливістю легального пересування можуть скористатися зловмисники.

«Найважливіше — це передбачити додаткові безпекові заходи контролю. Наразі ми опрацьовуємо це з сервісами таксі, з поліцією та військовими», — зазначили у КМВА.

Можливий механізм роботи

За попередньою моделлю, напрацьованою під час обговорень, робота таксі може бути організована наступним чином:

Акредитація: Дозвіл на роботу отримають лише ліцензовані перевізники та акредитовані служби таксі й водії , які пройдуть перевірку.

Контроль: Обов'язкове використання трекерів для контролю за пересуванням машин.

Обмеження: Встановлення обмеженої кількості авто, які можуть працювати одночасно. Попередньо йдеться про 100–200 автомобілів, закріплених за найбільшими сервісами: Uber, Bolt та Uklon.

Первинний відбір кандидатів-водіїв здійснюватимуть самі сервіси, а потім їхні дані будуть передаватися на додаткову перевірку силовим структурам.

Досвід сервісів таксі

Компанія Uklon, яка вже має досвід роботи під час комендантської години у Львові (де сервіс працює рік без інцидентів), підтвердила, що передала свої пропозиції до міської та військової адміністрацій.

«Ми змогли продемонструвати, що запуск логістики в комендантську годину може бути комфортним, зручним та контрольованим… Ми, як бізнес, чекаємо на рішення місцевої влади», — повідомили в Uklon.

Коли чекати на рішення

Дата можливого запуску роботи таксі вночі поки не визначена. У КМВА повідомили, що її встановлять лише після повного узгодження механізму контролю та усунення всіх неузгодженостей.

Запуск легальної роботи таксі має зменшити частку нелегальних перевізників та забезпечити безпечну й контрольовану систему перевезень уночі, проте це рішення вимагає ретельного опрацювання всіх безпекових ризиків.