США таємно обмежили збройову допомогу Україні

Німеччина втрачає основного союзника, коли «ворог біля воріт», вважає генерал Крістіан Фройдінг. Тісні зв'язки армії Німеччини з американськими військами в Європі й порозуміння з Пентагоном різко зникли після приходу до влади президента США Дональда Трампа.

Про це колишній керівник робочої групи з питань координації допомоги Україні, інспектор армії в міноборони Німеччини генерал Крістіан Фройдінг заявив в інтерв'ю The Atlantic.

За його словами, порядок, який установили багато десятиліть тому і який здавався німцям «стійким і надійним», зникає. Протягом попередніх років він міг «удень і вночі» бути на зв'язку з американськими посадовцями зі сфери оборони, але останнім часом зв'язок бундесверу з колегами у Вашингтоні «дійсно перервано».

Наприклад, адміністрація Трампа не попередила Берлін про рішення зупинити постачання певних видів зброї в Україну для захисту від росії, сказав Фройдінг. Генерал не уточнив, ідеться про припинення передання ракет до систем протиповітряної оборони Patriot і HIMARS у середині літа чи про нове обмеження допомоги.

Для того щоб дістати інформацію про американську політику, Фройдінг звернувся до посольства Німеччини у Вашингтоні, де «є людина, яка намагається знайти когось у Пентагоні», розповів він.

Послаблення зв'язків зі США не могло статися в гірший час, коли посадовці бундесверу «спостерігають за мобілізацією військ у москві, намагаючись визначити, чи накаже путін до кінця десятиліття напасти на країну НАТО й чи прийде в такому разі американський президент на допомогу Європі», каже генерал.

За словами Фройдінга, йдеться не тільки про те, що «ворог біля воріт», а й про втрату основного союзника Німеччини перед імовірним зіткненням із рф.