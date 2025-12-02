У Бельгії затримали Федеріку Могеріні у справі про можливе шахрайство з коштами ЄС

У Бельгії затримали колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні — нинішню ректорку Коледжу Європи. Затримання відбулося у вівторок після обшуків у Брюсселі та Брюгге в межах розслідування можливого шахрайства з коштами Європейського Союзу. Про це повідомило бельгійське видання Le Soir, інформацію також підтверджує L’Echo, пише Європейська правда.

Загалом поліція затримала трьох осіб: Могеріні, менеджера Коледжу Європи (ім’я не розкривають) та колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій, італійського дипломата Стефано Санніно.

Розслідування стосується підозр у фаворитизмі та можливій недобросовісній конкуренції під час проведення тендеру на дев’ятимісячну програму підготовки майбутніх дипломатів ЄС у Коледжі Європи. За інформацією Європрокуратури, інкриміновані дії охоплюють 2021–2022 роки й можуть включати шахрайство при укладенні контрактів, корупцію, конфлікт інтересів та розголошення службової інформації.

Слідчі перевіряють, чи могли представники Коледжу Європи завчасно отримати критерії відбору тендеру, який оголошувала Європейська служба зовнішніх дій, що могло дати закладу незаконні переваги.

Перед початком операції Європейська прокуратура звернулася з вимогою зняти імунітет з низки підозрюваних — і відповідні дозволи були надані.

Федеріка Могеріні — одна з найвідоміших постатей європейської дипломатії. У 2014–2019 роках вона обіймала посаду високої представниці ЄС із зовнішньої політики та віцепрезидентки Єврокомісії. Після завершення каденції Могеріні очолила Коледж Європи — престижний освітній заклад, що готує майбутніх дипломатів та чиновників ЄС.

Навколо Могеріні неодноразово лунала критика, зокрема через її позицію щодо діалогу з Росією та Іраном. Після початку повномасштабної війни РФ проти України частина європейських політиків звинувачувала її у надмірній м’якості щодо Кремля в період її дипломатичної діяльності.

Стефано Санніно, також затриманий у справі, до недавнього часу був однією з ключових фігур у Європейській службі зовнішніх дій і часто коментував політику ЄС щодо України, Росії та безпекових питань.

Останніми роками ЄС посилює контроль над використанням своїх бюджетних програм, адже кілька гучних корупційних скандалів — включно з "Qatargate" — завдали серйозного удару по репутації євроінституцій. Саме тому Європрокуратура активізувала перевірки програм, що пов’язані з великими освітніми та дипломатичними грантами.