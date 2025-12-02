﻿
Полiтика

Зеленський назвав три ключові теми переговорів і зробив попередження

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорний процес із міжнародними партнерами щодо мирного врегулювання триває, і виділив три найскладніші та водночас ключові теми для обговорення.

Про це Зеленський заявив 1 грудня на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За його словами, найскладнішим залишається територіальне питання. Окрім того, важливими є питання фінансів та відновлення, оскільки будь-які рішення неможливі без участі європейських партнерів, які володіють необхідними ресурсами.

Не менш важливими Президент назвав гарантії безпеки. Тут Україна очікує на чітку та предметну позицію від Сполучених Штатів та європейських держав.

"Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення — без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки — важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд", — зазначив Зеленський, закликавши до максимальної обережності на всіх етапах дискусій.

Президент також повідомив, що переговорники продовжують роботу.

"Розмова була 6,5 годин щодо питань територіального характеру та інших областей. Переговорники зі США поділилися своїм баченням і хочуть озвучити його російській стороні. Ми отримуємо повний фідбек від нашої делегації", — сказав він.

За словами Зеленського, українські представники 2 грудня прибудуть до Ірландії, щоб доповісти про поточний стан перемовин. США очікують на реакцію Москви на представлені пропозиції. Після обміну позиціями сторони зможуть зрозуміти, "де ми приблизно знаходимося" у цьому процесі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаВолодимир Зеленськиймирні переговоритериторіальні питання
