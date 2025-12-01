﻿
Полiтика

Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України мають забезпечити захист від третього вторгнення РФ

Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України мають забезпечити захист від третього вторгнення РФ

Гарантії безпеки мають захистити Україну від третього повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції у Парижі, повідомляють fakty.com.ua.

– Росія повинна закінчити цю війну, яку вона сама почала і продовжує. Це тільки її війна. Саме Росія повинна поставити крапку в цій її агресії. Наші спільні дії цьому сприяють, – наголосив він.

За словами президента, пріоритети України залишаються очевидними. Він зазначив, що передусім йдеться про захист, гарантії безпеки, збереження незалежності України та суверенітету.

Зараз усі причетні до переговорного процесу працюють над тим, щоб гарантувати, що точно не відбудеться третього вторгнення Росії та будь-якого зриву домовленості про закінчення війни, наголосив Зеленський.

Президент України звернув увагу, що Росія вже багато разів порушувала свої обіцянки та всі договори. Зірвати мир Росії дуже легко, тому потрібні надійні гарантії безпеки для України, переконаний він.

– Так само ми маємо гарантувати, що Росія не відчує чогось такого, що буде сприйматися як винагорода за війну, – вважає глава держави.

На його думку, Україна має принципову позицію у питанні санкцій проти Росії, юридичної відповідальності за злочини війни та юридичного статусу окупованих територій.

Як пояснив Зеленський, принциповість позицій зараз у підготовці угоди – це довгостроковість миру після цієї війни, тому всі партнери мають однаково розуміти виклики та ризики.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийвійна в Україніагресія рфгарантії безпеки для України
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Нідерланди в рамках PURL виділять ще 250 мільйонів для України
Війна 01.12.2025 13:53:29
Нідерланди в рамках PURL виділять ще 250 мільйонів для України
Читати
Україна отримає 170 мільйонів
Економіка 01.12.2025 13:33:39
Україна отримає 170 мільйонів
Читати
Російські терористи вдарили ракетою по Дніпру: 4 загиблих
Війна 01.12.2025 13:13:38
Російські терористи вдарили ракетою по Дніпру: 4 загиблих
Читати

Популярнi статтi