Війна

Мерц, Макрон і Туск пам'ятають про європейський оборонний фокус

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголошує, що жодних рішень щодо України не може бути ухвалено без України, і не може бути "жодного миру, нав'язаного над головою України", повідомляє The Guardian.

Під час зустрічі із польським колегою Дональдом Туском у Берліні він зазначив, що європейські партнери повинні продовжувати допомагати Україні захищати себе, підтримувати трансатлантичну єдність, співпрацюючи зі США, та пам'ятати про більш широкий європейський оборонний фокус, особливо згадуючи питання заморожених російських активів.

Мерц підтвердив, що він та Туск мали розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським, і наголошує на важливості найближчих днів для України: "Ми робимо все, що в наших силах, щоб підтримати Київ проти російського агресора".

Також канцлер заявив, що в інтересах Німеччини підтримувати тісні та "рівноправні" політичні відносини з Польщею, яка стикається з загрозою з боку "ревізіоністського" режиму в РФ, "особливо в ці часи, коли єдність Європи перебуває під таким тиском, ми не повинні дозволити собі розділитися".

Він також сказав про тіснішу співпрацю в галузі оборони та безпеки, зокрема щодо захисту східного флангу НАТО за допомогою німецьких винищувачів, розміщених у Польщі, та спільної роботи над безпілотними літальними апаратами, з планом підписання нової оборонної угоди в 2026 році.

