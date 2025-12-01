﻿
Економіка

Україна отримає 170 мільйонів

Україна отримає 170 мільйонів

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч з послом Німеччини Хайком Томсом.

Вона подякувала Німеччині за внесок в Український енергетичний фонд, а також зазначила, що країна додатково виділила допомогу сумою у 170 млн для зміцнення енергетичної інфраструктури цієї зими.

"Німецькі системи ППО виявилися дуже ефективними у перехопленні російських ракет під час нещодавніх російських атак", - сказала вона.

Під час зустрічі із Томсом вони обговорили поточні кроки українського уряду з оновлення управління державними підприємствами енергетичного та оборонного секторів. 

Свириденко запросила Німеччину взяти участь у цьому процесі, зокрема надати експертні рекомендації.

"Напередодні українсько-німецького бізнес-форуму ми зосередилися на посиленні співробітництва між урядами двох країн та обговорили підготовку відповідних угод для забезпечення безпечного та надійного доступу німецьких компаній до українського ринку", – підсумувала вона.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнаНімеччинавійнаенергетика
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп пов'язав завершення війни в Україні з "корупційною ситуацією" та заявив про "хороший шанс" на мирну угоду
Полiтика 01.12.2025 08:45:43
Трамп пов'язав завершення війни в Україні з "корупційною ситуацією" та заявив про "хороший шанс" на мирну угоду
Читати
Українців попередили про передноворічне зростання цін
Економіка 01.12.2025 08:25:07
Українців попередили про передноворічне зростання цін
Читати
Нові терміни зустрічі Путіна та Віткоффа назвали в Кремлі
Війна 01.12.2025 07:46:48
Нові терміни зустрічі Путіна та Віткоффа назвали в Кремлі
Читати

Популярнi статтi