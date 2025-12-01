Україна отримає 170 мільйонів

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч з послом Німеччини Хайком Томсом.

Вона подякувала Німеччині за внесок в Український енергетичний фонд, а також зазначила, що країна додатково виділила допомогу сумою у 170 млн для зміцнення енергетичної інфраструктури цієї зими.



"Німецькі системи ППО виявилися дуже ефективними у перехопленні російських ракет під час нещодавніх російських атак", - сказала вона.



Під час зустрічі із Томсом вони обговорили поточні кроки українського уряду з оновлення управління державними підприємствами енергетичного та оборонного секторів.

Свириденко запросила Німеччину взяти участь у цьому процесі, зокрема надати експертні рекомендації.



"Напередодні українсько-німецького бізнес-форуму ми зосередилися на посиленні співробітництва між урядами двох країн та обговорили підготовку відповідних угод для забезпечення безпечного та надійного доступу німецьких компаній до українського ринку", – підсумувала вона.

Фото: Telegram.